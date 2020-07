Gelso di oltre 350 anni si spezza col maltempo. Il proprietario: “Le istituzioni intervengano per salvarlo”

Oltre 350 anni per un gelso in una tenuta a Mezzano. L’albero secolare, però, con l’ultima ondata di maltempo di sabato, si è spezzato. Un imponente ramo è caduto, a causa forse del troppo peso lungo le sue propaggini. La maestosa pianta, situata all’interno nella proprietà del signor Franco Fenati, da tempo è sotto la tutela delle istituzioni pubbliche, che periodicamente si presentavano a Mezzano per verificarne lo stato di salute o per interventi di potatura. Dopo le ultime segnalazioni del signor Fenati, da settembre dello scorso anno non si è più presentato nessuno. Ed oggi l’albero, che davanti a sé avrebbe ancora lunga vita, rischia conseguenze peggiori se non si interviene al più presto.