Il giorno 28 agosto 2025, nel corso di una cerimonia interna, alla presenza del Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini Colonnello t.SFP Emiliano Rampini, ha avuto luogo l’avvicendamento nella carica di Comandante della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna tra il Lgt. CS Sergio Carlucci (uscente) ed il Ten. Ivan Ravanusa (subentranteIl nuovo Comandante, 51 anni, originario di Palermo, sposato con una figlia, laureato in Economia e Commercio, si è arruolato nel Corpo, nel 1993. Da Ispettore ha conseguito la specializzazione di Nocchiere Abilitato al Comando nel 1997 assumendo l’incarico di Comandante a bordo di varie unità navali del Corpo. Nel 2010 ha conseguito la specializzazione di Operatore Subacqueo in Servizio di Polizia ed assegnato alla Stazione Navale di Livorno con l’incarico di Comandante del Nucleo Sommozzatori. Dal 2012 al 2014 in occasione del naufragio della nave da crociera Costa Concordia, ha coordinato le attività della Componente Subacquea della Guardia di Finanza nel dispositivo interforze appositamente costituito per le operazioni di soccorso ai naufraghi,partecipando personalmente a tutte le fasi dell’emergenza. Nominato Ufficiale nel 2021 ha ricoperto l’incarico di.

Comandante della Sezione Unità Navali della Stazione Navale di Vibo Valentia, ove ha fornito apporto preminente nelle attività di controllo delle frontiere esterne dell’Unione Europea nonché di contrasto ai traffici illeciti via mare, oltre alle attività di Polizia Economico Finanziaria e di ordine e sicurezza pubblica in mare assumendo anche il Comando del Guardacoste presente alla sede. Nel 2024, anno della presidenza italiana del Vertice G7, quale unico Ufficiale del Corpo in possesso del Brevetto Militare di Operatore Subacqueo Sommozzatore, su disposizione del Comando Generale del Corpo, ha assunto il coordinamento e la direzione interforze delle attività di ordine e sicurezza pubblica in ambiente subacqueo, partecipandovi personalmente, in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo nonché nel corso dei Vertici G7 Ministeriali di Reggio Calabria, Ancona e Ortigia (SR). Al termine di qualche giorno di affiancamento finalizzato alla preliminare conoscenza del territorio e del contesto socio-economico della circoscrizione, l’Ufficiale, a seguito di una modifica ordinativa di reparto, ha sostituito il Luogotenente Cariche Speciali Sergio Carlucci, per sette anni di intenso lavoro ed ottimi risultati, al comando della SON ravennate. Il Comandante del ROAN di Rimini, Col. t.SFP Emiliano Rampini, ha formulato al Tenente Ravanusa i migliori auguri per l’assunzione del prestigioso incarico, rivolgendo sentiti ringraziamenti al Luogotenente Carlucci per la professionalità, l’impegno e la dedizione al servizio profusi in questi anni.