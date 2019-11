Prosegue l’attività di prevenzione e repressione al traffico di sostanze stupefacenti nella zona della stazione da parte delle unità cinofile della Guardia di Finanza di Ravenna.

Nella serata di ieri, durante il transito dei passeggeri scesi dal treno proveniente da Bologna, l’unità cinofila delle Fiamme Gialle in quel momento in servizio presso lo scalo ferroviario notava un soggetto che, alla vista del cane antidroga, con movimento repentino provava a darsi alla fuga risalendo sul vagone dal quale era appena sceso. I Finanzieri, unitamente al loro cane, si ponevano immediatamente all’inseguimento del soggetto salendo a bordo dello stesso treno che, nel frattempo, era ripartito in direzione Rimini. In pochi attimi l’uomo è stato individuato proprio mentre provava a disfarsi di un involucro di cellophane risultato contenere 52 grammi di marijuana.

Il soggetto, un quarantottenne italiano con precedenti per spaccio di stupefacenti, è stato quindi fatto scendere dal treno alla stazione di Lido di Classe, dove era sopraggiunta nel frattempo una pattuglia di “baschi verdi” che lo ha condotto presso gli uffici della 1a Compagnia della Guardia di Finanza di Ravenna per gli accertamenti, al termine dei quali è stato arrestato e trattenuto in custodia presso le celle di sicurezza della caserma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio per direttissima.

Nella mattinata odierna il Giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto operato dalle Fiamme Gialle ed ha disposto il divieto di dimora del soggetto nella provincia di Ravenna.