Dal 6 settembre p.v., il Maggiore Valentino Luce sarà il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ravenna. L’Ufficiale subentra al Tenente Colonnello Andrea Gobbi che, dopo tre anni di servizio a Ravenna, è stato destinato ad altro incarico presso la sede di Udine.

Il Maggiore Valentino Luce, 37 anni, originario della provincia di Napoli, si è arruolato nel Corpo nel 2009 e ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza, tra il 2009 ed il 2014, nelle sedi di Bergamo e Roma.

Laureato in “Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria” e in “Giurisprudenza”, nella sua carriera da Ufficiale, il Maggiore Luce ha rivestito diversi incarichi di comando di Reparti territoriali (Compagnia di Legnago) e di articolazioni operative (Nucleo Operativo del Gruppo di Lecce, Sezione Tutela Finanza Pubblica del Nucleo PEF di Savona), ricoprendo, da ultimo, quello di Comandante del Gruppo di Lamezia Terme.

Il Comandante Provinciale di Ravenna Col. t.ST Leonardo Brandano, durante l’avvicendamento, ha evidenziato l’importante contributo fornito dal Tenente Colonnello Andrea Gobbi nel suo periodo di comando, ringraziandolo per la costante collaborazione e per i lusinghieri risultati ottenuti.

Nel contempo, al Maggiore Valentino Luce sono stati indirizzati i migliori auguri per il nuovo incarico.