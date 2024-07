Un gruppo di residenti della provincia di Ravenna si è riunito per presentare un nuovo esposto contro ignoti per i furti di animali domestici che stanno caratterizzando il nostro territorio:

“Siamo un gruppo di cittadini accomunati dalla scomparsa dei propri gatti, e nutriamo una grande preoccupazione per queste sparizioni che continuano incessantemente e a ritmi sempre più elevati, fenomeno che prosegue nonostante alcuni mesi fa sia stato presentato un esposto alla Procura denunciando il reato, e nonostante siano in corso indagini in merito. Delle scomparse si sono interessati anche i giornali, dando ampio risalto alla richiesta di intervento della Procura della Repubblica” spiegano i cittadini.

“Chiediamo con forza che le indagini della Procura proseguano fattivamente, poiché le forze dell’ordine incaricate delle indagini anticipano informalmente che le indagini sono difficoltose e che i casi di scomparsa saranno archiviati. Riteniamo che il furto di animali d’affezione, in particolare gatti, nonostante sia definito dalla legge come reato minore, ovvero furto di beni mobili, sia da prendere con maggiore considerazione, perché la perdita inspiegabile di un compagno di vita ha ripercussioni drammatiche sulle famiglie”

“Vogliamo quindi unirci agli esposti precedentemente presentati per sottolineare l’assoluta necessità di procedere con le indagini e addivenire a provvedimenti urgenti per fermare questo terribile fenomeno.

Come in tutti gli altri casi dei quali si è chiesto alla Procura di indagare si tratta di gatti giovani, sani, abituati ad uscire, a perlustrare la zona e rientrare, che semplicemente non sono tornati a casa, mai segnalati ma nemmeno ritrovati deceduti”.

Storie diverse, ma a tratti simili

A Maria è scomparso Flash, gatto di 3 anni,sterilizzato, sin da piccolo abituato a uscire di casa durante il giorno ed a rientrare sempre a casa la sera. Ma la sera dell’8 dicembre 2023 è uscito per la solita passeggiata serale e non è più tornato a casa.

“Ho aspettato la sera del 9/12 prima di iniziare a cercare perché era capitato altre volte che fosse stato via la notte, ma il giorno successivo è sempre rientrato. Ho iniziato quindi a perlustrare fossi e strade, chiamandolo in continuazione e ho attaccato dei volantini in prossimità della mia abitazione e nei luoghi vicini. Non è mai stato trovato da nessuna parte.Scomparso in zona San Zaccaria”.

Gaia invece a Faenza aveva gatti da appartamento. Col trasloco a San Pietro in Vincoli, in aperta campagna, lontano da strade ultra trafficate, “ci sembrava giusto che potessero godersi un po’ di sana libertà. Prendere il sole stesi nel prato, farsi le unghie e salire sugli alberi. In 4 anni che abitiamo qui non era mai successo nulla. Nel giro di 2 mesi neanche, mi spariscono 2 di 4 gatti. Giravano sempre in perlustrazione per la campagna di San Pietro in Vincoli, ma mai stati fuori casa per oltre una notte.

Il maschio, Tigro, scomparso il 29.12.2023 è un micione rosso tigrato. È un bel gattone di quasi 8 anni, buono come un pezzo di pane, pigro ed ha paura anche della sua stessa ombra, difficilmente attaccherà qualcuno, anche se la forza non gli manca. Soffre di artrite alle zampe posteriori, purtroppo ogni tanto lo si vede zoppicare. La punta della sua coda è storta dalla nascita, ha una piccola pallina. Purtroppo era senza collare perché l’aveva perso in uno dei suoi giri poco fa.

Milù invece è una gattina sterilizzata con microchip di taglia piccola, tigrata con i calzini (2 zampette bianche) . È molto diffidente e tendenzialmente attacca se si sente sotto minaccia. Prima di sparire nel nulla il 12.02.2024 eravamo andati dal veterinario per ben 3 volte nel giro di 2/3 settimane. La prima volta sembrava fosse stata intossicata, la seconda volta aveva uno strano taglio in una zampa e la terza volta storta in un’altra zampa. Ripeto, non era mai successo, gatti abituati ormai a girare e ad arrampicarsi sugli alberi e sui tetti di casa, ho avuto la sensazione che si fosse ferita tentando di scappare da qualcuno”.

Oxana non trova più il proprio gatto, Thor, di 2 anni, sterilizzato e con microchip: “Era abituato a uscire, ma tornava regolarmente, gli piaceva esplorare, è un gatto dolcissimo che gli piace farsi coccolare da tutti e non ha paura di niente. L’11 marzo è stato tutta la mattinata in casa poi verso le 13 o 14 è voluto uscire, e sarebbe dovuto rientrare come al solito per le 18 perché a quell’ora mio marito gli dava un po’ di carne che lui adorava, ma non è tornato e ci è sembrato strano. Ho sperato che dopo un po’ si facesse vedere ma niente. L’ho cercato da subito per paura che fosse stato investito, ho chiamato poi anche il recupero di animali morti, ma niente, l’ho cercato mattina, pomeriggio, notte tardi e giorni successivi, ma di lui nessuna traccia”. Scomparso da Lido Adriano.

A Gabriele il 20 gennaio dello scorso anno la gatta, Taylor, è scappata dal trasportino davanti alla clinica veterinaria di Russi. “Ero molto preoccupato a saperla girare in strada sperduta, e avevo paura potesse succederle qualcosa. Ma non è mai stata trovata, anche se inizialmente ho avuto qualche avvistamento nella zona, che però non siamo riusciti a confermare, poi più nulla”.

Anche il gatto di Fulvia, Pablo, un gatto rosso di 2 anni e mezzo, un giorno di fine novembre non è più tornato a casa. “Pablo era abituato ad uscire e a girare nei pressi della sua abitazione. Andava sempre a casa di una mia amica che ha un gatto col quale aveva fatto amicizia e stavano spesso insieme. Ho preso Pablo all’età di 3 mesi. Fino a quel giorno di novembre in cui non è più tornato a casa non era mai successo che si allontanasse senza fare ritorno per più di una notte, semplicemente perché dormiva fuori in cortile sopra una sdraietta. A volte quando tornava a casa, mio figlio diceva che il gatto aveva un profumo che non conosceva come se fosse stato a casa di qualcuno. Ho chiamato più volte il gattile e i vigili urbani, per sapere se per caso fosse stato ritrovato morto o incidentato, ma senza alcun esito. Il gatto da un giorno all’altro è sparito.

A Borgo Montone, Elisa non ha più visto tornare Elli dalla sera del 28 aprile 2024, alle 20 circa. Gattina di 3 anni dal pelo folto quasi tutto bianco tranne il musetto, un macchia a forma circolare nera sul lato sinistro e la coda tutta nera. “È sterilizzata e non era mai successo negli anni passati che non rientrasse per qualche giorno. Era solita uscire tutte le sere e tornare la mattina presto. Nonostante le incessanti ricerche in zona e i post sui social, non siamo riusciti a trovarla”.

La gatta Benji, di Barbara, è sparita nella serata del 30/06/2024. “Non ha il microchip, perché quando è stata sterilizzata insieme a sua sorella, non ci siamo ricordati di chiedere al veterinario di inserirlo ad entrambe e lui non ce l’ha chiesto. Quando quella notte non è rientrata non mi sono preoccupata subito perché è capitato l’anno scorso che fosse sparita per un po’ di giorni ma poi è tornata. In più da voci di paese mi è stato riferito che una volta qualcuno l’avesse attirata con del cibo e l’avesse poi rinchiusa in casa, ma che poi la gatta fosse riuscita a scappare. Purtroppo non sono mai riuscita ad avere conferma o no di queste voci. Però ribadisco le mie gatte escono da quando hanno fatto i vaccini e la sera erano abituate a fare la passeggiata del quartiere con noi. A volte tornavano a casa con noi e a volte rimanevano nel parchetto. Dopodiché le vedevo la mattina per la ‘colazione’”. Benji è scomparsa da Borgo Montone.

“Certi che la Procura della Repubblica voglia accogliere questa denuncia, che è un doloroso grido di aiuto della cittadinanza, e che non vengano interrotte o archiviate le indagini già in corso senza che nessuno sia chiamato a rispondere di questi furti, restiamo a disposizione della Autorità”.