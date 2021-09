La legge 94/98 che regola la prescrizione dei farmaci galenici (ossia preparati dal farmacista) sancisce che la cannabis medica può essere prescritta per qualsiasi patologia per la quale esiste letteratura accreditata; la cannabis terapeutica è un valido aiuto per la sclerosi multipla, nell’inappetenza vomito e nausea da chemioterapia o HIV, nel glaucoma, nella sindrome di Torrette, nel dolore cronico, nella terapia del dolore, nel morbo di crohn, epilessia, Fibromialgia, Parkislson.

A oggi la cannabis terapeutica può essere preparata in diverse formulazioni tisane tinture olio crema supposte. La legge sancisce che la cannabis terapeutica se a carico del paziente può essere prescritta da qualsiasi medico. (Storia diversa se a carico del SSN)

Ma tutt’ora nonostante leggi e decreti, a Ravenna è impossibile reperire le varie formulazioni, a Cesena può essere venduta solo con ricetta del progetto Sole, discriminando così le migliaia di medici competenti che lavorano privatamente e visto che per una visita medica antalgica con SSN sono necessari mesi di attesa, saranno mesi passati soffrendo per chi è affetto da queste patologie. Unica chance è rivolgersi alla farmacia di Bibbiano, con ulteriore aggravio economico della spedizione. Fatti i conti un flaconcino di Cannabis terapeutica arriva alla cifra esorbitante di 150 euro. Vista la notevole efficacia del preparato e il risparmio economico che il SSN potrebbe avere evitando la prescrizione di farmaci meno efficaci e con maggiori effetti collaterali, eliminando inoltre lo spaccio illegale, di chi opta per il fai da te, crediamo debba diventare un farmaco facilmente prescrivibile e reperibile. Precisiamo che la cannabis terapeutica legale è altamente controllata, il dosaggio di THC monitorato è calibrato per patologia, cosa che non avviene per la cannabis procurata per strada che può procurare gravi danni alla salute.

Precisiamo che il mostro intervento è teso a sottolineare l’irreperibilità di questo preparato galenico e non vuole in nessun modo promuovere l’utilizzo di sostanze stupefacenti al di fuori del controllo medico.