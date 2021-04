Gardini, nuovo presidente Associazione Musei Ecclesiastici Italiani: “Favorire gli scambi tra musei”

Il ravennate Giovanni Gardini è il nuovo presidente dell’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani. L’entrata in carica del nuovo direttivo, a conclusione del Consiglio permanente dei Vescovi italiani svoltosi a Roma, arriva in un periodo e in un anno difficilissimo per tutti i musei. Gardini è attualmente vicedirettore del Museo Diocesano e della Biblioteca Diocesana della Diocesi di Faenza-Modigliana, docente agli Istituti Superiori di Scienze Religiose di S. Apollinare di Forlì, Alberto Marvelli di Rimini e Santa Caterina da Siena della Toscana, e coordinatore del corso in Arte Sacra dell’Istituto Superiore Scienze Religiose della Toscana, polo di Arezzo