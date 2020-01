“Nell’ultimo decennio l’Emilia-Romagna ha perso 7.400 giovani ad “alta qualificazione”. Occorre immediatamente invertire la dinamica della “fuga di cervelli” innescate dalle politiche del Pd, il cui sistema, basato sull’appartenenza più che sulla competenza, si è consolidato nei nostri territori negli ultimi 70 anni, sino ad incancrenirsi.

Il nuovo corso del Sistema Emilia Romagna deve passare assolutamente dai giovani e dalla valorizzazione delle loro capacità e conoscenze”. Lo dice Samantha Gardin, candidata Lega alle prossime elezioni Regionali del 26 gennaio, commentando lo studio elaborato da Confindustria.

“Oltre a numerosi dati che fotografano come gli emiliano-romagnoli siano un popolo di grandi imprenditori, artigiani e lavoratori, lo studio rivela come, tuttavia, “il Sistema economico dell’Emilia-Romagna abbia dimostrato minore capacità di generare benessere per le famiglie. Questo emerge, ad esempio, dalla stagnazione del reddito disponibile (che non ha percorso la stessa traiettoria del PIL e rimane ancora al di sotto dei livelli pre-crisi) e dall’aumento del numero di famiglie a rischio di povertà (ora al 17.2%).

La Regione è strutturalmente più anziana della media nazionale, con i giovani adulti che rappresentano attualmente solo ¼ dei cittadini emiliano-romagnoli” illustra la candidata del Carroccio.