“Carceri sovraffollati in Emilia-Romagna e Ravenna maglia nera: è sos”. È quanto denuncia Samantha Gardin, candidata della Lega alle elezioni Regionali del prossimo 26 Gennaio, che cita i dati diffusi nell’ultimo incontro fra le associazioni aderenti alla Conferenza regionale volontariato e giustizia, che riunisce tutti quegli enti volontaristici attivi dentro e fuori le carceri dell’Emilia-Romagna, svoltosi a metà dicembre a Bologna.

Problemi di sovraffollamento, mancata sostituzione o assunzione di educatori con conseguente depotenziamento dell’area di intervento, incremento dei casi di autolesionismo e di disagio psichico, scarsità di servizi medici e psichiatrici, deleteria alternanza – o assenza – dei direttori e in taluni periodi anche dei comandanti di polizia penitenziaria: è questa la fotografica scattata dalla Conferenza regionale volontariato e giustizia.

“Si tratta di una realtà durissima. Tanto per citare qualche numero: stando ai dati pubblicati nel sito dell’associazione Antigone – illustra la candidata del Carroccio – Ravenna è l’istituto messo peggio con 88 persone detenute invece che 49 e quindi un tasso di sovraffollamento del 179,6 per cento, seguito da Bologna con 870 detenuti invece di 500 (174 per cento), Ferrara con 364 detenuti invece che 244 (149 per cento)”.

“Appare dunque quanto mai urgente, necessario e improcrastinabile intervenire con misure chiare e decise per porre rimedio a questa situazione insostenibile. La nostra proposta è quella di garantire maggiori espulsioni amministrative e giudiziarie, intervenendo con modifiche restrittive sulla Legge 189/2002 (Bossi Fini), ma soprattutto chiedendo la modifica della ormai vecchissima Convenzione di Strasburgo, datata 1983, affinché vi sia, indipendentemente dal consenso del condannato, il trasferimento del detenuto dalle carceri italiane a quelle del paese di origine per scontare la pena detentiva” propone Gardin.

“Far scontare agli immigrati la pena da espiare nei loro Paesi, oltreché necessario per rendere più umane le condizioni di vita all’interno dei nostri penitenziari, consentirebbe anche di alleviare i cittadini italiani di una spesa importante: mantenere nelle nostre carceri detenuti immigrati, costa infatti più di 1 miliardo di euro all’anno” aggiunge l’esponente del Carroccio.

“Secondo i dati del DAP, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, nel nostro Paese al 31 dicembre 2017 i carcerati stranieri erano il 34,27% della popolazione carceraria (19.745 su 57.608 detenuti): un numero stratosferico se consideriamo che in Italia la percentuale ufficiale di stranieri censiti nel 2017 era pari a circa l’8,3% della popolazione residente”