Sabato 6 e domenica 7 luglio si terrà ai giardini Speyer la seconda edizione del festival di circo contemporaneo Garden Circus.

Al fresco dell’ombra degli alberi, con l’abside della chiesa di San Giovanni Evangelista come sfondo, il pubblico potrà godersi le numerose proposte della rassegna nata dalla collaborazione tra la compagnia Il Teatro Appeso e Cittattiva, con il contributo dell’assessorato al Turismo.

Il festival sarà aperto sabato mattina dalla festosa parata per le strade del centro della città, con la musica della Banda giovanile di Ravenna e una breve esibizione degli artisti del Garden Circus alle 11 in piazza del Popolo.

Nel pomeriggio ai giardini Speyer si darà il via alle attrazioni del festival: i laboratori di circo per bambini, la giostra della serigrafia, i giochi di circo all’antica, il salotto all’aperto dell’apericirco, dove gustare cibi genuini ed equo solidali, oltre a birra e gelato artigianali.

Sono previsti inoltre uno spazio mamme, in cui allattare e rilassarsi, una piscina di paglia per i più piccoli e una fornita libreria, con tanti titoli diversi, anche a tema circo, per bambini e adulti.

E dopo un lungo viaggio nello spazio e nel tempo, arriverà a dare il benvenuto al pubblico e agli artisti l’imperatrice Teodora, che sarà incoronata patrona degli artisti del Garden Circus.

Naturalmente i momenti più attesi saranno gli spettacoli serali: sabato 6 sarà possibile assistere alle straordinarie e travolgenti acrobazie di Jorik, che presenterà “Si può fare”, spettacolo di cordamolle, con monociclo sul filo e giocoleria.

Domenica 7 sarà invece la volta del duo Papie che proporrà “In viaggio”, esibizione che mescola con grande equilibrio – è il caso di dirlo – performance di acrobatica aerea, mano-mano, giocoleria e teatro, alternando momenti di struggente dolcezza a fasi scoppiettanti e di grande emozione.

La novità di quest’anno sarà l’appuntamento con l’artista, che si svolgerà poco prima degli spettacoli, in cui gli artisti del circo potranno raccontarsi e rispondere alle domande e alle curiosità del pubblico.

Tutti gli spettacoli e i laboratori, in linea con la filosofia del circo di strada, saranno gratuiti.

Da ricordare inoltre lo stage breve di introduzione al clown, a pagamento, condotto dal grande artista francese Jean Ménigault (in arte Méningue), che nelle mattine del 6 e 7 luglio metterà a disposizione di attori, interessati e appassionati la sua decennale esperienza e le sue conoscenze nell’ambito circense.

Il Garden Circus è parte della Rete dei Teatri di Paglia e ringrazia tutti i volontari e le realtà del territorio che stanno collaborando e senza cui il festival non sarebbe possibile: cooperativa Villaggio Globale, cooperativa San Vitale, gelateria Il Divino, birrificio I Gatti Rossi, la Banda municipale cittadina di Ravenna, l’associazione Mondo Doula, l’associazione Art&strada, l’associazione Liberi e Selvaggi, Le Garage, Anima Charta, Nasty Den e l’ex libreria Tarantola.