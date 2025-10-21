l Garage Sale è diventato un appuntamento imperdibile per chi desidera acquistare articoli vintage, modernariato e creazioni autoprodotte. L’ambiente creativo e inclusivo che caratterizza l’evento è il risultato dell’impegno di Norma APS, organizzatore dell’evento, che promuove un consumo consapevole. La proposta di Garage Sale coniuga moda e sostenibilità, puntando su uno stile unico e responsabile che incoraggia i visitatori a riflettere sull’importanza delle scelte di acquisto. Garage Sale non è solo un luogo di scambio, ma un progetto che promuove la sostenibilità a più livelli: sensibilizzando il pubblico a un consumo più consapevole, sostenendo l’inclusione giovanile con iniziative dedicate agli under 25 e ospitando realtà non profit del territorio per favorire la sostenibilità sociale. Domenica 26, l’Associazione per la Salute Mentale della Romagna Porte Aperte sarà presente con una mostra di manufatti artigianali prodotti da persone affette da disturbi mentali. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per valorizzare il talento e la creatività di chi affronta tali sfide. Oltre al market, il programma prevede una serie di eventi pensati sia per adulti che per bambini, rendendo Garage Sale non soltanto un’esperienza di shopping, ma anche un’occasione di aggregazione e apprendimento.

Domenica 26 ottobre, dalle ore 11, il programma prevede l’appuntamento con Nati per Leggere, in collaborazione con la Biblioteca Classense, con le letture animate per bambini dai 0 ai 6 anni, che promuovono l’amore per la lettura fin dalla prima infanzia. Sempre domenica, dalle ore 15 alle 18, il market diventerà spazio di aggregazione per i più piccoli con Garage Sale Kids: un mercatino dedicato ai bambini, dove potranno scambiare oggetti che non usano più o che hanno realizzato con le proprie mani, imparando così il valore del riuso e del riciclo in un contesto sia ludico che formativo. Inoltre, sempre domenica, a partire dalle ore 15, nell’area esterna del Garage Sale, si terrà uno spazio aperto dedicato alla manualità e alla relazione, a cura del collettivo Cose da femminucce. Questo gruppo si propone di promuovere l’artigianato tessile e la condivisione della creatività, valorizzando saperi artigianali come il ricamo, l’uncinetto, la cesteria, e molto altro. Tutti sono invitati a partecipare e a portare i propri materiali da intreccio, come aghi, filati, uncinetti e stoffe. Ogni partecipante avrà l’opportunità di lavorare sul proprio progetto, condividendo conoscenze e abilità in un clima informale e stimolante. Per coloro che desiderano avvicinarsi per la prima volta a queste tecniche artigianali, sarà possibile iniziare il proprio percorso con un’offerta libera a partire da 5 euro o con un acquisto presso il market. Le esperte del collettivo saranno a disposizione per insegnare le basi delle tecniche scelte, dando vita a un incontro prezioso tra mani e cuore. L’invito è quindi a rallentare, a dedicarsi al lavoro manuale e a costruire legami attraverso la creatività. La partecipazione è libera e aperta a tutti, ma per garantire uno spazio è possibile prenotare scrivendo a cosedafemminucce@gmail.com.

L’intrattenimento musicale sarà un ulteriore elemento cardine del weekend: alla consolle si alterneranno DJ selezionati, che accompagneranno gli acquisti con sound freschi e coinvolgenti, in perfetta armonia con lo spirito dinamico e creativo del Garage Sale.

L’evento si svolgerà alle Artificerie Almagià, un luogo che per un intero weekend si trasformerà in un centro di aggregazione dedicato alla moda sostenibile, alla creatività e alla cultura del riuso. Un’opportunità unica per scoprire e supportare le produzioni indipendenti, abbracciando un modo di vivere e acquistare più consapevole e responsabile.

Garage Sale è ideato e organizzato da Norma APS con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ravenna.

Programma completo:

SABATO 25 OTTOBRE

Garage Sale – ore 10 – 19

DOMENICA 26 OTTOBRE

Garage Sale – ore 10 – 19

Lettura Animata a cura di Npl – ore 11

GS Kids – ore 15 – 18

Laboratorio Aperto a cura di Cose da Femminucce – ore 15