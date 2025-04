Gara solida per la Visa Cash App in Arabia Saudita. Arriva un punto per Isack Hadjar al termine di un weekend iniziato con qualche perplessità, con un dodicesimo e un quattordicesimo posto in griglia. Lawson a partire davanti al compagno di squadra.

In gara, però, il neozelandese rimane imbottigliato nel traffico e continua a sbagliare troppo. Il pilota ottiene anche una penalità, terminando alla fine dodicesimo. Tuttavia, per Lawson, è stata la migliore gara dal suo ritorno in Racin Bulls, segnale di una piccola crescita in queste settimane.

“Un weekend positivo per noi a Jeddah” evidenzia il Team Principal Laurent Makies. “Abbiamo avuto un buon ritmo di gara e siamo tornati a casa con un punto per il quale abbiamo lottato duramente. È una pista insidiosa, con curve veloci e muri molto vicini. Sia Liam che Isack hanno fatto un ottimo lavoro, nonostante nessuno dei due avesse mai corso su questa pista con una F1. Ieri erano a pochi centesimi dalla Q3 e siamo arrivati ​​a questa gara senza sapere se avremmo avuto abbastanza ritmo per competere con chi ci precedeva, ma si vede che ci abbiamo provato. Entrambi sono stati molto vicini in termini di prestazioni questo weekend, spingendosi a vicenda, che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per il futuro. Sappiamo di avere ancora molto lavoro da fare e continueremo a impegnarci di più a Faenza, Milton Keynes e in pista. Ci rivedremo tra due settimane e daremo il massimo ancora una volta a Miami”.