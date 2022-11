Per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione podistica Memorial Luciano Zani, che si terrà nella frazione di Granarolo Faentino, è stata adottata una ordinanza di modifiche della viabilità.

Sabato 12 novembre, dalle 13 alle 16, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su: entrambi i lati della strada, in via dei Braccianti, nel tratto compreso tra via degli Scariolanti e via Verdi; tra via Verdi e via Onestini, lato Forlì della carreggiata;

in via Verdi nel tratto compreso tra via dei Carradori e via dei Braccianti sul lato Firenze della carreggiata e in via del Borgo nel tratto compreso tra via Verdi e via Campazzo su entrambi i lati della carreggiata (il divieto non vale nelle aree di parcheggio).