Gran Premio difficile da interpretare, ma ricco di emozioni, in Inghilterra, sul tracciato di Silverstone, a causa della variabilità del meteo. In corsa, chi ha tentato l’azzardo non ha visto ripagata la strategia. Per quanto riguarda le Racing Bulls, le vetture sono scese sullo storico tracciato senza avere a disposizione il passo necessario per una buona prestazione, come hanno dimostrato le prove nei giorni precedenti. La pioggia ha quindi aiutato il team di Faenza a limare lo scarto dalle prestazioni degli avversari. Yuki Tsunoda ha disputato una gara intorno sempre alla decima posizione e alla fine ha conquistato un punto. Daniel Ricciardo non è riuscito a cogliere le opportunità createsi durante il susseguirsi dei giri ed ha tagliato la bandiera a scacchi in tredicesima posizione. Ora una settimana di pausa in vista del Gran Premio d’Ungheria.

“Il tempo ha certamente fatto la sua parte oggi, ma nel complesso ritengo che abbiamo fatto le scelte giuste al momento giusto, il che ha certamente contribuito a portare una vettura nei punti” ha spiegato il direttore tecnico Joel Egginton. Yuki ha fatto una bella gara oggi, effettuando un paio di sorpassi nei primi giri e tenendo il passo giusto per mantenersi in contatto con i primi. Per Daniel, invece, la giornata di gara non è stata così semplice. Prima del via è stato individuato un problema sulla sua vettura, che ha comportato una notevole quantità di lavoro per rimettere a posto la vettura. In termini di prestazioni complessive, il midfield rimane molto serrato e l’attenzione rimane focalizzata sull’apportare aggiornamenti aerodinamici alla vettura per far progredire il pacchetto e darci la migliore possibilità possibile di ottenere punti.”