Il Centro Sociale Laderchi di Faenza (corso Garibaldi-Palazzo Laderchi) organizza unaGara di Burraco per sostenere le attività di ANPANA (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura e Ambiente). L’appuntamento è fissato per domenica 9 novembre, alle ore 15. Oltre al torneo, la giornata sarà accompagnata da una lotteria con premi e da un buffet offerto ai partecipanti. Per iscriversi e prendere parte all’iniziativa benefica, è necessario contattareCarmen al numero 349 5478812. Un’ottima occasione per divertirsi con il Burraco e contribuire alla protezione degli animali e dell’ambiente.