Sono il Rione Giallo e il Rione Verde a festeggiare dopo la prima gara di bandiere andata in scena domenica 1 giugno e riservata agli sbandieratori Under 21. Il miglior alfiere bandierante singolo è stato Nicola Dal Pozzo, del Rione Verde, mentre il trofeo della Coppia è stato sollevato dalla coppia Kevin Liverani e Federico Locatelli del Rione Giallo. Eletto miglior tamburino della serata Enrico Pederzoli, sempre del Rione Giallo.

Durante la serata, hanno prestato giuramento i cavalieri della Bigorda d’Oro: Enrico Gnagnarella (Borgo Durbecco), Davide Ricci (Rione Giallo), Lorenzo Fantinelli (Rione Rosso), Stefano Venturelli (Rione Verde), Luca Paterni (Rione Nero).

La prima giornata di sfide alle bandiere, in Piazza del Popolo, si era aperta nel pomeriggio, con la competizione fra i giovanissimi, dove ancora una volta sono stati Rione Verde e Rione Giallo ad ottenere i maggiori successi.

Fra gli Esordienti, il Singolo è andato al Rione Verde, la Coppia al Rione Giallo. Nei Giovanissimi, il Rione Giallo ha conquistato Singolo e Coppia, mentre il Trofeo per la miglior Squadra è andato al Rione Rosso.

Negli Under15, il Rione Verde ha trionfato nel Singolo e nella Coppia, il Rione Rosso nella Squadra e il Borgo Durbecco ha conquistato il premio per i miglior Musici.