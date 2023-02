Gara d’appalto per la gestione degli IAT: l’opposizione chiede una commissione d’indagine

Non si placano le polemiche attorno alla gara d’appalto per la gestione degli uffici di Informazione e Accoglienza Turistica, gli Iat. La gara era stata vinta dalla cooperativa Cristoforo di Firenze, ma il Tribunale Amministrativo Regionale, a dicembre, ha annullato l’aggiudicazione, accogliendo il ricorso di Ravenna Incoming, classificatasi seconda in graduatoria. 1 punto ha diviso le due realtà nel giudizio della commissione del bando. Ravenna Incoming in realtà aveva ottenuto un punteggio notevolmente maggiore, 79,1 contro i 60,62, ma l’azienda toscana, con un’offerta economica al ribasso del 20% era riuscita a superare la proposta ravennate, caratterizzata da un ribasso minimo dell’0.1%. Tuttavia il Tar ha rilevato come nella documentazione fornita dalla Cristoforo mancassero attestati importanti richiesti dal bando, in grado di dimostrare la capacità di creare una rete di collaborazioni sul territorio ed ha quindi ribaltato il giudizio finale. La gestione degli uffici è stata assegnata a Ravenna Incoming, il Comune ha accettato la sentenza, ma ora Fratelli d’Italia, Lega, La Pigna e Viva Ravenna chiedono di far luce sulla gestione della gara, mediante l’istituzione di una commissione d’indagine.