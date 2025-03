Prenderà il via giovedì 20 marzo a Riolo Terme il primo appuntamento di Dig Up – GAMECRAFT, un laboratorio di game design pensato per ragazze e ragazzi tra i 12 e i 17 anni. Si tratta del primo dei sei incontri gratuiti che si svolgeranno tra marzo e aprile nei comuni dell’Unione della Romagna Faentina, per offrire ai più giovani l’opportunità di scoprire e sperimentare il processo di creazione di un videogioco con il supporto di esperti game designer dell’Università di Bologna.

Durante ogni laboratorio i partecipanti avranno modo di lavorare in team per sviluppare un primo prototipo videoludico, acquisendo competenze trasversali e digitali utili per il futuro. Non sono richieste conoscenze pregresse e tutto il materiale necessario sarà fornito in loco.

Il primo incontro si terrà il 20 marzo a Riolo Terme. A seguire, gli appuntamenti si terranno il 27 marzo a Castel Bolognese, il 1° aprile a Faenza, il 3 aprile a Brisighella, il 9 aprile a Solarolo e il 10 aprile a Casola Valsenio. Tutti i laboratori si svolgeranno dalle 14:30 alle 17:30.

L’iscrizione è gratuita e obbligatoria tramite un modulo online pubblicato sul sito dell’Unione. Le iscrizioni per ogni data chiudono tre giorni prima dell’inizio del laboratorio.

Dig Up-Gamecraft è una delle attività dedicate allo sviluppo della cultura digitale che l’Unione della Romagna Faentina sta realizzando attraverso i Laboratori Urbani Digitali, uno degli interventi previsti dall’Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS) dell’Unione della Romagna Faentina approvato dalla Regione Emilia-Romagna e finanziato dal Programma Regionale FESR 2021-2027.