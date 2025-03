Gallonetto: “Ex Regina d’Africa? È zona boschiva: no ampliamenti e no cambio di destinazione d’uso”

L’ex Regina d’Africa non può essere né ampliato né cambiare destinazione d’uso. A farlo sapere è l’assessore Igor Gallonetto, dopo che, nell’ultimo mese, si sono svolti lavori di messa in sicurezza e riordino dell’area. Il Regina d’Africa è stato un popolare pub negli anni ’80, situato nella pineta di Marina di Ravenna, tra via Trieste e il lungomare, chiuso definitivamente nell’89 per un incendio. Gallonetto riferisce che sono note le intenzioni della proprietà, che, in ogni caso, dovrebbero rimanere di tipo commerciale. Quello che è certo è che l’area è classificata dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) come boschiva.