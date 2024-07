Con l’acquisizione della società Energia Civile, in carico alla Giovanni Caroli SB, da parte di Tampieri energie srl, società dell’omonimo gruppo faentino, la rete di teleriscaldamento che alimenta la Galleria Naviglio diventa green per effetto della conversione da fonte fossile a fonte rinnovabile. Una scelta lungimirante e attuale allo stesso tempo, che va incontro agli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti anche dall’agenda ONU 2030 (numero 7).

Ma cosa si intende per rete di teleriscaldamento? Il trasporto a distanza di calore ad uso riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Si tratta di un sistema efficiente, economico e sicuro per climatizzare in modo centralizzato intere aree abitate, siano esse ad uso residenziale, industriale o destinate a servizi. Tradizionalmente la generazione del calore avviene tramite caldaie alimentate a gas metano, quindi fonte fossile, mentre la forza motrice è garantita da sistemi di cogenerazione.

Il nuovo progetto invece prevede che il calore venga generato dall’impianto di Tampieri energie, alimentata a biomasse solide (quindi fonte rinnovabile programmabile), e distribuito tramite una infrastruttura di collegamento, andando quindi ad ampliare l’attuale rete di teleriscaldamento della Galleria Naviglio, un complesso di attività economiche e professionali situato tra via Granarolo e via San Silvestro.

“Questa iniziativa va a collocarsi all’interno del ciclo virtuoso di economia circolare del Gruppo, in quanto ottimizza ulteriormente una delle nostre attività per aumentarne l’efficienza e valorizzare le risorse del territorio” dichiara Giovanni Tampieri, presidente di Tampieri energie srl.

“Sono molto felice per la bellissima evoluzione che avrà il, già innovativo, sistema di trigenerazione che alimenta il teleriscaldamento di Galleria Naviglio, diventando un sistema rinnovabile. Grazie a Tampieri energie ci saranno enormi vantaggi ambientali nel quartiere Galleria Naviglio e per la città di Faenza, visto che la rete di teleriscaldamento sarà alimentata da fonti rinnovabili e non più da fonti fossili” dichiara Luciano Caroli, presidente di Caroli Giovanni SB.

L’operazione è stata portata a termine con l’ausilio degli advisor Boies Schiller Flexner per Tampieri e PWC Price Waterhouse Coopers per Energia civile. La conversione della rete sarà completata e resa operativa nel 2025.