Sabato 7 gennaio ore 18, presso Moog Slow Bar, Vicolo Padenna 5, Ravenna, si terrà il nono incontro della rassegna “I sabati del Moog” curata da Ivano Mazzani.

Silvia Rossetti, regista drammaturga e Marco Montanari, attore, rispettivamente Presidente e Vice-Presidente dell’associazione Galla & Teo, ci racconteranno la loro esperienza artistica di teatro sul territorio di questi ultimi vent’anni.

GALLA&TEO

Galla & Teo è un’associazione culturale nata a Ravenna nel 2002. Il suo impegno consiste nel coordinamento di un laboratorio teatrale, rivolto a bambini e adolescenti, diviso in tre gruppi di attività a seconda dell’età dei partecipanti. I ragazzi che nel 2002 hanno iniziato il percorso in seno al laboratorio sono ormai adulti e impegnati a svolgere l’attività di tutor nei confronti dei più giovani, creando una continuità che permette loro di trasmettere al meglio l’amore per il teatro e le competenze di recitazione acquisite. Ogni anno dal lavoro dei ragazzi vengono alla luce uno o più spettacoli originali, che l’associazione si impegna a proporre alle realtà sceniche vicine.

SILVIA ROSSETTI

è una regista e drammaturga romagnola. Laureata in Italianistica e Scienze Linguistiche all’Università di Bologna si forma attraverso stage, corsi e laboratori dedicati al teatro e alla voce presso la Compagnia “Le belle bandiere”, l’Officina della Musica e Lady Godiva Teatro. È attualmente presidente dell’associazione culturale Galla & Teo, dedicata al coordinamento di laboratori teatrali per bambini, ragazzi e adulti, e parte stabile del collettivo teatrale Spazio A. Ha all’attivo diverse pubblicazioni e riconoscimenti in campo narrativo, una residenza artistica in collaborazione con Collettivo Zenobia con il progetto “La terra, il mare e i suoi mostri” (Call RIFUGI – MaMiMò Teatro Piccolo Orologio) ed è stata semifinalista al Premio Campiello Giovani nel 2011.

MARCO MONTANARI

nasce a Ravenna nel 1991. Inizia a fare teatro nel 2001 e dal 2016 partecipa a diversi stage di recitazione con Elena Bucci, Ivano Marescotti e Pietro Babina. Diplomatosi nel 2016 all’Accademia Nazionale del Cinema in Doppiaggio. È guida dei laboratori non-scuola del Teatro delle Albe, con il quale collabora anche per alcune produzioni. Vice-presidente dell’Associazione Culturale “Galla&Teo” e fondatore della compagnia “Spazio A”. Organizzatore la rassegna teatrale ‘Ra-dici’. Ad aprile 2021 vince, il bando di residenza Call Rifugi 2021 del centro teatrale MaMiMò di Reggio Emilia con ‘La terra, il mare e i suoi mostri’. Nel 2021 collabora con diversi registi tra i quali Romeo Castellucci, Eugenio Sideri e Andrea Bernabini. A marzo 2022 è regista e attore nello spettacolo “Melo-Logic: indagine in musica” in collaborazione con “La Corelli”.