Torna anche nel 2023 il classico appuntamento con la Galiola, prova di altura internazionale organizzata dal Circolo Velico Ravennate e prevista tra il 16 e il 19 giugno.

Regata appartenente alla storia del sodalizio di Via Molo Dalmazia, la Galiola è stata considerata per tanti anni un riferimento dell’altura adriatica. Il percorso, lungo circa 160 miglia, è di impostazione tradizionale: si dipana infatti lungo la congiungente tra Ravenna e l’isola croata de la Galiola che, lo ricordiamo, appartiene all’arcipelago delle isole quarnerine. Disabitata, situata a nord-ovest di Unje e a est-sudest della punta meridionale, la Galiola rappresenterà il punto di metà percorso e andrà doppiata subito prima di iniziare il ritorno verso le coste romagnole.

Vinta nel 2022 in tempo reale dal Farr 53 QQ7 di Salvatore Costanzo e in tempo compensato da Extrema di Alberto Zaccarini, che a bordo impegnava un collettivo di forti velisti ravennati guidati da Andrea Bazzini, la Galiola è stata inserita tra le prove che contribuiranno ad assegnare il titolo di Campione Italiano Offshore e conterà anche quest’anno su una entry list decisamente competitiva.

“La Galiola, prova impegnativa che unisce con navigazione no stop la costa italiana a quella croata, è una regata di lunga tradizione: il Circolo Velico Ravennate, che l’ha fatta nascere e organizzata per tanti anni, l’ha rilanciata, facendole meritare l’inserimento all’interno del calendario del Campionato Italiano Offshore, dettaglio che la qualifica come banco di prova per le barche di altura dell’Adriatico settentrionale” ha commentato Giovanni Ceccarelli, consigliere del Circolo Velico Ravennate.

Alla regata possono partecipare tanto le imbarcazioni in regola con la stazza ORC o ORC Club, quanto quelle imbarcazioni che non hanno nessun certificato di stazza: queste ultime saranno divise in gruppi sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche tecniche.