Il GAL DELTA 2000 ha aperto il bando Leder a valere sulla misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, destinato alle imprese agricole del Delta emiliano-romagnolo: 19.2.01.04 INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE IN APPROCCIO INDIVIDUALE E DI SISTEMA (4.1.01).

Potranno presentare domanda le imprese agricole per investimenti localizzati nei 17 Comuni situati tra la provincia di Ferrara e di Ravenna: 11 sono i Comuni in area ferrarese, quali Argenta, Berra, Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore; e 6 in area ravennate: Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna, Russi. Le aree dei progetti ammissibili sono consultabili dal sito www.deltaduemila.netdove sarà possibile per alcuni comuni inseriti parzialmente visionare i mappali delle aree elegibili.

700.000,00 euro sono destinati a realizzare interventi enti per la costruzione e/o ristrutturazione di immobili produttivi; miglioramenti fondiari; macchinari, attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale; impianti lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali; investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali. Ogni progetto può avere una spesa minima ammissibile di € 20.000,00 e massima di € 300.000,00.

La possibilità per la presentazione delle domande di sostegno è fino al 30 marzo 2023 ore 17.00.

Il bando è pubblicato sul sito del GAL DELTA 2000 www.deltaduemila.net e sarà presentato a tutti gli interessati nel pomerriggio di domani, martedì 31 gennaio alle 15 a Lavezzola (RA), al DART di Villa Verlicchi, Via Bastia 96

Ricordiamo che per informazioni è attivo presso gli uffici del GAL DELTA 2000 in Strada Mezzano 10, Ostellato – FE uno SPORTELLO INFORMATIVO al quale ci si può rivolgere per condividere un’idea progettuale, per avere informazioni utili sul bando, per chiarimenti sulle modalità di partecipazione. Si prega di prendere appuntamento scrivendo a info@deltaduemila.net o telefonando al 0533-57693.