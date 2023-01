Un dono per rendere più dolce l’arrivo del nuovo anno ai bimbi ricoverati nel reparto di Pediatria e Terapia Intensiva dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Anche quest’anno il comando Carabinieri della Biodiversità della stazione di Punta Marina, guidato dal Colonnello Giovanni Nobili, ha consegnato in mattinata, durante una visita augurale, gadget e doni ai bambini e adolescenti ricoverati, al fine di promuovere la conoscenza dell’ambiente e della natura. L’iniziativa, nasce dalla storica collaborazione con il Comando Carabinieri della Biodiversità, impegnato da sempre a promuovere incontri istituzionali, anche rivolti a bambini ed adolescenti, al fine di sensibilizzare e sviluppare interesse per l’importanza e valorizzazione di un corretto rapporto tra le attività umane e la natura, attraverso l’uso sostenibile delle risorse, nell’ottica della tutela del connubio salute- ambiente. La donazione è stata molto apprezzata dal Direttore dell’U.O. Dott. Federico Marchetti e dal personale di reparto, che hanno accolto, insieme alla Direzione Medica di Presidio, il Comando Carabinieri della Biodiversità accompagnandoli in visita ai degenti e alle loro famiglie.