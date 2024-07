Volto nuovo in casa Raggisolaris Academy. Nello staff di allenatori del team faentino entra Gabriele Romagnoli, tecnico preparato e di esperienza, molto conosciuto in Romagna. Nella scorsa stagione è stato il vice di Federico Baroncini negli Aviators Lugo in serie C e ha allenato nel settore giovanile lughese l’Under 14 maschile e l’Under 15 femminile, società in cui resterà anche nella prossima stagione nell’ambito della pallacanestro femminile, dividendosi con l’Academy. Un doppio ruolo dovuto alla collaborazione che nascerà tra le due società a livello di settore giovanile.

Romagnoli nasce a Lugo il 2 novembre 1997 e inizia a giocare a pallacanestro negli Aviators, facendo parte come under della squadra che ha vinto la C Silver e la C Gold dal 2019 al 2020 poi per motivi personali si trasferisce a Pescara, iniziando la carriera di allenatore. In Abruzzo entra nel settore giovanile dello Yale Pescara e dopo qualche anno rientra a Lugo, continuando nella sua Romagna a guidare i giovani cestisti. Nella stagione 2024/25, nella Raggisolaris Academy, sarà vice dell’Under 17 Eccellenza e capo allenatore dell’Under 17 Silver.

“La Raggisolaris Academy sarà una grande opportunità di crescita a livello personale e professionale – spiega Romagnoli – perché la reputo una società molto organizzata come dimostrano anche i risultati che sta ottenendo. Non vedo l’ora di per mettermi alla prova in questa nuova realtà, anche se non abbandonerò gli Aviators. Ho tanti stimoli e la voglia di mettermi in gioco in questa nuova importante avventura”.