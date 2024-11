Archiviata la sconfitta esterna rimediata sabato scorso, la Mernap Faenza torna a giocare tra le mura amiche del Palacattani. Sabato alle 15 ospiti dei manfredi arriverà la Real Dem, fanalino di coda della classifica con un solo punto conquistato. Per la formazione manfreda, che in casa ha ottenuto finora le uniche due vittorie della stagione, sarà l’occasione per il riscatto, come affermato alla vigilia dall’allenatore Matteo Vespignani, ma sarà necessario uno sforzo soprattutto mentale. «È una partita importante come tutte quelle di campionato – ha analizzato Vespignani -. La sconfitta contro Montegranaro ci darà delle motivazioni in più in termini di riscatto, ma dovremo cercare di stare in partita dall’inizio alla fine. Questo è l’aspetto che ci manca di più e che si è visto nel salto di categoria. I miei ragazzi finora hanno lavorano bene e si sono applicati, in fase offensiva riusciamo ad esprimere tanto e bene. In fase difensiva però, soprattutto a livello mentale, dobbiamo stare più attenti e concentrati. È un aspetto che stiamo curando e su cui ci siamo confrontati anche con la squadra, siamo consapevoli che già da sabato dovremo fare un salto in avanti se vogliamo portare a casa la vittoria». Quanto all’avversario: «La Real Dem oggi ha un punto in classifica ma a mio parere non è un indicatore del valore dei singoli, peraltro credo che come noi abbiano voglia di fare punti, quindi ribadisco: faremo valere il fattore campo ma servirà comunque la massima concentrazione ed attenzione». L’espulsione rimediata sabato scorso non permetterà all’ala sinistra Abdel Hassane di prendere parte alla gara. Torneranno invece disponibili Lebbaraa ed El Oirraq che tuttavia partiranno dalla panchina. E’ infatti altamente probabile la titolarità di Ferrara in difesa, Garbin sulla fascia destra e Grelle in attacco. In ballottaggio invece la titolarità del portiere, divisa tra Pagliai e Delvecchio.

Classifica: Corinaldo 12 pt, Città di Chieti 10 pt, Eta Beta Fano 9 pt, Jesi 8 pt, Recanati e Montegranaro 7 pt, Mernap Faenza 6 pt, Teramo e Cus Ancona 4 pt, Cus Macerata 2 pt, Real Dem Montesilvano 1 pt.