Una vittoria per la squadra di russi verso la Futsal Ternana con il risultato di 5 – 2. Gurioli guida la rimonta ArancioNera.

Nei sedicesimi di coppa Italia di serie B, un secondo tempo di assoluto spessore permette al Russi di accedere agli ottavi.

I primi 10 minuti vedono gli ospiti più in partita, da parte dei ragazzi di Bottacini manca la solita aggressività e la fase difensiva è meno efficace del solito, merito della Ternana che mette ritmo e pressione forte.

Al 7imo su fallo laterale Sachet porta meritatamente in vantaggio i suoi, al nono la Ternana trova un palo interno clamoroso con Fenati battuto.

Nel finale di primo tempo il Russi comincia a macinare gioco, sfiora il goal con Babini e Spadoni, al 18imo Gurioli in pressione alta ruba palla e insacca per il pareggio romagnolo.

Nel finale della prima frazione di gioco prima Michelacci si fa ipnotizzare da Fagotti e poi Sachet calcia fuori il tiro libero del possibile vantaggio ospite.

Il secondo tempo è una storia totalmente diversa, il Russi entra in campo con la sua solita fame e voglia di vincere.

In sette minuti Babini, Michelacci e Fuentes portano il risultato sul 4 a 1.

Mr Pellegrini prova la carta del quinto di movimento ma al 10imo è ancora Michelacci a segnare a porta vuota.

Gli ultimi 10 minuti sono un batti e ribatti ma i minuti scorrono senza reti fino al 19imo quando Polito trova il goal del definitivo 2 a 5.

Settima vittoria consecutiva per il Russi tra campionato e coppa. Questa sera si scoprirà la prossima avversaria di coppa, sarà la vincente tra Recanati e Futsal Ancona sabato invece il Russi ospiterà l’Eta Beta Fano mentre la Ternana farà visita alla Dozzese.