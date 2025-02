Una partita da dentro o fuori, contro un’avversaria che avrà i favori del pronostico. La Mernap Faenza è pronta a disputare, mercoledì sera alle 20.30 a Fano contro l’Eta Beta, l’ultima gara del turno eliminatorio di Coppa Italia, che consentirà al vincitore di accedere alle Final Eight dell’importante trofeo nazionale, che si svolgeranno a Jesi, Porto San Giorgio e Falconara dal 19 al 23 marzo. Un pass che i faentini potranno strappare solo se riusciranno per la prima volta a superare dall’inizio della stagione l’Eta Beta, squadra che si è già aggiudicata la vittoria nella gara di andata e nella gara di ritorno del campionato che oggi vede però ancora in vetta la società manfreda. Un incontro quindi che sulla carta vede favorita la compagine marchigiana contro la formazione rossonera guidata dal tecnico Matteo Vespignani, determinata comunque a dimostrare il proprio valore.

“Siamo orgogliosi di essere primi in campionato e di giocare l’ultima partita eliminatoria di Coppa Italia contro l’Eta Beta – ha detto il vicepresidente della Mernap Faenza, dottor Marco Mercatali -. Una vittoria ci consentirebbe di accedere alle finali di Coppa Italia, e la partecipazione alle finalissime costituirebbe senz’altro un premio per la squadra per il lavoro sin qui svolto. L’accesso alle Final Eight sarebbe inoltre un orgoglio per la città di Faenza che per la prima volta vedrebbe una squadra del territorio competere per un importante trofeo nazionale e in ultimo non bisogna dimenticare che sarebbe anche una soddisfazione per tutti coloro che con grande passione ci supportano, gli sponsor e i nostri affezionati tifosi”.