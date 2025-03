La Mernap Faenza saluta definitivamente la possibilità di vincere il campionato perdendo nell’ultima gara della stagione regolare 5-2 in trasferta a Jesi. Un epilogo amaro per i faentini che avevano cullato il sogno di un trionfo finale, evaporato dopo la sconfitta casalinga contro il Corinaldo e confermato dall’esito della gara di sabato pomeriggio al Palatriccoli. I manfredi, come nelle gare precedenti erano andati vicino al gol in avvio, ma sono stati i marchigiani a capitalizzare le occasioni del primo tempo con Piersimoni e Tittarelli mentre sugli altri campi Chieti e Corinaldo andavano al riposo in netto vantaggio rispettivamente contro Teramo e Recanati. Così nella ripresa i faentini hanno subìto ancora i gol di Belloni (2) e di Cassano per i padroni di casa, senza riuscire a reagire. Solo nel finale a partita definitivamente indirizzata la Mernap è riuscita a sbloccarsi mettendo a segno due marcature con Grelle e Gatti che hanno reso meno pesante il passivo. In ogni caso per i romagnoli, al loro primo anno nel campionato nazionale di serie B, si apre ora la fase dei playoff promozione che inizieranno il prossimo 26 aprile. Gli avversari saranno definiti nell’ultimo turno di campionato in programma sabato prossimo, quando la Mernap osserverà il turno di riposo. Per il momento Faenza resta anche al comando della classifica, raggiunta però dal Corinaldo che ha la differenza reti a favore, insegue il Chieti distante ormai solo due punti.

Jesi – Mernap Faenza 5-2

Jesi: Maestrelli, Belloni, Genangeli, Tittarelli, Di Iorio, Cassano, Alemao, Pittori, Brugiati, Carnevali, Piersimoni, Mazzarini.

Mernap Faenza: Pagliai, Gatti, Garbin, Lebbaraa, Hassane, Grelle, Di Maio, Zin Dine, Pellini, Matteuzzi, Cedrini, Nannini. All. Vespignani

Marcatori: 13’pt Piersimoni (J), 14’pt Tittarelli (J), 1’st e 11’st Belloni, 9’st Cassano (J), 11’st (J) 15’st Grelle (M), 19’st Gatti (M).

Ammoniti: Tittarelli (J), Matteuzzi, Pagliai, Garbin.

Classifica: Corinaldo e Mernap Faenza 36, Chieti 34, Jesi 31, Teramo e Recanati 29, Eta Beta 28, Macerata e Cus Ancona 25, Montegranaro 19, Real Dem 5.