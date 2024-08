Sono stati pubblicati gli organici dei gironi del campionato nazionale di serie B futsal. La Mernap Faenza, ambiziosa neopromossa della categoria ed unica società romagnola, si confronterà con altre dieci formazioni marchigiane ed abruzzesi. Il girone è infatti composto dalle storiche società che lo scorso anno giocavano in serie B come Cus Ancona (AN), Cus Macerata (MC), Corinaldo (AN), Città di Chieti (CH), Eta Beta Football Fano (PU), dalla Real Dem di Montesilvano (PE) retrocessa dalla serie A2, e dalle neopromosse Lisciani Teramo (TE), Jesi (PU), e Nuova Juventina di Montegranaro (FM). Complessivamente sono otto le province rappresentate nel girone: Fermo, Pesaro Urbino, Teramo, Chieti, Pescara, Macerata, Ancona e Ravenna. La trasferta più breve per i faentini sarà quella che vedrà i rossoneri incontrare l’Eta Beta Football a Fano (120 chilometri) mentre i tre incontri più lunghi, da più di 300 chilometri, saranno quelli di Teramo, Montesilvano e Chieti (329 km).

Per il nuovo tecnico dei manfredi Matteo Vespignani: «Nel campionato nazionale ogni squadra è ben attrezzata e i gironi presentano tutti diverse insidie. Sicuramente per noi a livello logistico sarà più dura in virtù delle distanze da coprire ma questa circostanza ci rappresenterà comunque uno stimolo in più. Affronteremo infatti squadre che conosciamo poco e questo magari ci permetterà di pensare più a noi durante la settimana cercando di coltivare il più possibile quella che sarà la nostra identità».

Anche secondo il presidente Filippo Merenda gli stimoli non mancheranno: «Il girone è impegnativo con trasferte molto lunghe, ma sarà stimolante affrontare nuove squadre con nuovi giocatori. Saremo inoltre l’unica squadra in rappresentanza dell’Emilia-Romagna quindi sentiremo anche la pressione di rappresentare al meglio il movimento del futsal della nostra città».