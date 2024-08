Un portiere per blindare la porta della Mernap Faenza in vista dell’inizio del campionato di serie B. Dopo le cessioni di Mehdi Rezki, Patrick Sgubbi e Riccardo Corsini il direttore sportivo della società manfreda Federico Mazzoni si è immediatamente prodigato per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Matteo Vespignani. Il primo acquisto, annunciato via social, è l’esperto portiere Luca Delvecchio, classe ’98, in arrivo dal Gatteo.

«Si tratta di un atleta che ci ha sempre impressionato per le ottime prestazioni, soprattutto quando incontrava la Mernap – ha sottolineato il direttore sportivo Mazzoni -. Con Delvecchio c’è sempre stato un feeling che però non si è mai concretizzato fino a quest’anno, quando si è palesata l’occasione di portarlo a Faenza. Siamo quindi felici di accoglierlo in squadra».

Delvecchio è reduce dalla vittoria del campionato di serie C2 con i rossoblu, squadra che però ha deciso di lasciare quando si è convinto a sposare la causa faentina. «Della Mernap – ha dichiarato il portiere – mi ha convinto il percorso di questa squadra, i risultati e la società. Non vedo l’ora di iniziare e di mettermi a disposizione della squadra e di mister Vespignani».

Nel corso della propria carriera Delvecchio ha vestito le maglie di Savignano, Savignanese, Real Sammaurese Giovanile, Sammaurese, Città del Rubicone, Rimini e Gatteo.

Per la Mernap l’approdo di Luca Delvecchio in rossonero completa il reparto portieri. Oltre al nuovo acquisto infatti, i faentini potranno anche contare sulle prestazioni di Patrick Pagliai e Nico Negri, visto che entrambi hanno firmato il rinnovo.