Continua la marcia trionfale della Mernap Faenza che dopo aver sconfitto in coppa Italia il Corinaldo, concede il bis di fronte al proprio pubblico archiviando 5-2 la pratica Montegranaro. Alla vigilia della gara il tecnico dei faentini Matteo Vespignani ha recuperato Grelle e Garbin, regolarmente schierati in campo. A sbloccare la gara tuttavia ci ha pensato Cedrini al 2’ al quale ha replicato De Sousa per gli ospiti al 9° minuto. Un avvio in equilibrio che si è protratto per tutto il primo periodo della gara. Al 14’ infatti è stato Grelle a riportare in vantaggio i faentini ma poco prima della pausa uno sfortunato autogol dei padroni di casa è valso il pareggio del Montegranaro. Nella ripresa però la Mernap è riuscita ad imprimere un altro passo al match. Ancora Cedrini al 3’ e Zin Dine al 12’ hanno infatti messo al sicuro il risultato senza che gli ospiti riuscissero a scalfire la difesa avversaria. In chiusura ancora Cedrini ha realizzato il terzo sigillo di giornata, suggellando il 5-2 finale che vale ancora il primato in classifica in solitaria.

La Mernap sabato prossimo sarà ospite a Montesilvano della Real Dem ultima in classifica. Affronterà la trasferta senza Nicolò Garbin, già diffidato ed ammonito nel corso della sfida contro Montegranaro.

Mernap Faenza: Nannini, Gatti, Garbin, Ferrara, Lebbaraa, Hassane, Grelle, Magliocca, Zin Dine, Matteuzzi, Cedrini, Pagliai. All. Vespignani

Montegranaro: Di Lorenzo, De Sousa, Olivieri, Marilungo, Grasselli, Raimondi, Severino, Giaconi, Achillozzi. All. Brasili

Marcatori: 2’pt, 3’st e 18’st Cedrini (Fa), 9’pt De Sousa (Mo), 14’pt Grelle (Fa), 19’pt Aut. Magliocca (Mo), 12’st Zin Dine (FA).

Ammoniti: Garbin (Fa), Grasselli (Mo).

Classifica: Mernap Faenza 30 pt, Corinaldo 27, Chieti 25, Eta Beta Fano 24, Jesi e Teramo 22, Cus Macerata 20, Recanati 19, Montegranaro 18, Cus Ancona 16, Real Dem 5.