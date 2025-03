Una partita che vale una stagione. La gara in programma sabato pomeriggio alle 15 al Palacattani tra la Mernap Faenza, capolista, e il Corinaldo terzo in classifica potrebbe essere quella decisiva che potrebbe consentire ai faentini di vincere il campionato nazionale di serie B di calcio a 5, e regalare alla formazione manfreda, al primo anno in categoria di ottenere una storica promozione in serie A2. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta per 10-6 contro il Chieti ma vantano in classifica un vantaggio di cinque punti sulla formazione abruzzese seconda in classifica. Proprio per questo motivo, a tre giornate dalla fine, delle quali la Mernap ne giocherà solo due in virtù del turno di riposo previsto all’ultima giornata, la sfida contro il Corinaldo sarà importante.

Alla vigilia dell’incontro è intervenuto il direttore sportivo della Mernap, Federico Mazzoni: «La partita di sabato è importante per le sorti del campionato, che non è stato ancora vinto da nessuno nonostante il nostro incredibile cammino sin qui – ha detto Mazzoni -. Va ricordato inoltre che il Corinaldo è una squadra molto forte e lo ha dimostrato nei due incontri precedenti. La vittoria finale infine dipende anche dall’esito della trasferta che il Chieti affronterà sul campo del forte Recanati e nella successiva e delicata sfida contro Teramo. Per raggiungerci dovranno vincerle entrambe e poi eventualmente fare un terzo risultato all’ultima giornata quindi sarà un finale di stagione sicuramente molto interessante. Noi però non facciamo pronostici, guardiamo al nostro cammino e affrontiamo una gara alla volta senza guardare la classifica fino a quando non sarà la matematica a premiare meritatamente il vincitore del torneo».