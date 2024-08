A poche ore dal comunicato che decreterà la composizione dei gironi di serie B nazionale prosegue la campagna acquisti della Mernap Faenza. E dopo l’arrivo del portiere Luca Delvecchio il direttore sportivo faentino Federico Mazzoni ha piazzato un altro colpo di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Vespignani. Si tratta di Romeo Gallina, centrale difensivo di esperienza proveniente dall’Erba 14 Riolo Terme.

Il giocatore classe ’94 aveva infatti attirato l’attenzione della società manfreda per via della propria duttilità: «Gallina è un giocatore molto tattico che sa perfettamente come si gioca a calcio a cinque e può interpretare il ruolo di centrale così come può giocare da esterno – ha spiegato il Ds Mazzoni. – Inoltre ha l’esperienza e le qualità necessarie anche per aiutare i suoi nuovi compagni più giovani a crescere. A nostro avviso potrà inserirsi perfettamente nella rosa».

Romeo Gallina ha alle spalle una lunga carriera nel calcio a cinque, iniziata nelle giovanili del Faventia. Negli ultimi anni poi si è cimentato anche nel calcio a undici, prima con la maglia del Biancanigo e poi del Real Faenza. Infine, nel 2022 Gallina è tornato a calcare il parquet e dopo due stagioni all’Erba 14 Riolo Terme (serie C2) ha accettato di vestire la casacca rossonera.

«La Mernap – ha detto Gallina – è una società che ha fatto un percorso straordinario dalla serie D fino in serie B in pochi anni – ha dichiarato Gallina. – Proprio questo salto di categoria rappresenta un grande stimolo per me. Non vedo l’ora di mettermi alla prova».