La Mernap Faenza archivia 6-4 la pratica Real Dem e torna da Montesilvano con cinque punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici. Contro la Real Dem, ultima in classifica doveva essere una gara agevole, almeno sulla carta, invece i faentini hanno acciuffato la vittoria solo nelle battute finali. In avvio le squadre si sono studiate a lungo senza riuscire ad affondare. L’unica vera occasione è stata quella clamorosamente sbagliata da Zin Dine al 6’ che a porta sguarnita ha deviato lateralmente il pallone. Nei primi minuti inoltre ai manfredi sono stati fischiati cinque falli, e il sesto commesso da Lebbaraa al 12’ effettivo è costato il tiro libero per la Real Dem, poi trasformato da Rucco. Analogamente al 18’ un altro tiro libero realizzato da Rucco ha consentito alla Real Dem di portarsi avanti 2-0. La Mernap però non si è fatta sorprendere e un minuto prima dell’intervallo ha accorciato le distanze grazie al terzo gol in campionato di Michael Cedrini. Nella ripresa è stato invece Zin Dine, al 3’ ad impattare la gara realizzando il temporaneo 2-2. E’ stato quello il momento in cui la partita si è sviluppata velocemente tenendo gli spettatori col fiato sospeso. All’ottavo minuto Hassane ha per la prima volta portato in vantaggio la Mernap, ma la Real Dem dopo appena 45 secondi ha riequilibrato il risultato grazie a Cardone. Nel minuto e mezzo successivo ancora Hassane ha realizzato la propria doppietta personale, riportando in vantaggio i faentini, che tuttavia, al 13’ sono stati raggiunti nel punteggio da una ribattuta di Caporale. A togliere le castagne dal fuoco della Mernap ci ha quindi pensato Magliocca al 18’ indirizzando la partita. La Real Dem ha risposto mandando in campo il portiere di movimento ma a meno di un minuto dalla fine, è stato Grelle a porta vuota a centrare il proprio 24esimo sigillo personale in campionato e a consegnare definitivamente alla Mernap i tre punti. Quasi condannata alla retrocessione invece la Real Dem. Sabato pomeriggio i manfredi incontreranno al Palacattani alle 15 il Cus Macerata, miglior difesa del campionato come l’Eta Beta Fano.

Real Dem Montesilvano: Di Simone, Rucco, Repetto, Zaffiri, Caporale, Ciafrelli, Cicconetti, D’Aviero, Sirolli, Chiacchiaretta, Cardone, D’Angelo. All. Sirolli

Mernap Faenza: Delvecchio, Gatti, Ferrara, Bosio, Lebbaraa, Hassane, Grelle, Magliocca, Zin Dine, Matteuzzi, Cedrini, Nannini. All. Vespignani.

Marcatori: 12’pt e 18’pt Rucco (R), 19’pt e 19’st Grelle (M), 3’st Zin Dine (M), 8’st e 10’st Hassane (M), 9’st Cardone (R), 18’st Magliocca (M), 13’st Caporale (R).

Ammoniti: Ciconnetti, Cardone, Di Simone (R), Matteuzzi (M), Vespignani (all.M), Monti (viceall.M).

Espulsi: Monti (viceall. Mernap).

Classifica: Mernap Faenza 33 pt, Chieti 28, Corinaldo 27, Jesi 25, Eta Beta 24, Teramo e Recanati 22, Cus Macerata 20, Cus Ancona 19, Montegranaro 18, Real Dem 5