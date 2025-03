Eppure in avvio la Mernap aveva sfiorato il vantaggio con Magliocca e Garbin ma alla prima occasione è stato il Corinaldo a passare in vantaggio con Bronzini. Una scintilla che ha consentito ai marchigiani di giocare con disinvoltura e infatti al 5’ è stato Campolucci a trovare il raddoppio su calcio di punizione. A seguire anche Pianelli all’8’ e all’11’ ha messo la propria firma sulla partita con una doppietta che ha suggellato il temporaneo 4-0. La Mernap ha quindi provato a reagire forte anche del quinto fallo commesso dagli ospiti ma l’estremo difensore ospite Perlini è stato insuperabile, in particolare sui due tiri liberi parati ad Hassane e a Grelle. Inoltre i manfredi hanno avuto anche sfortuna con due pali colpiti da Garbin e Lebbaraa che hanno impedito ai padroni di casa di sbloccarsi. In chiusura del primo periodo a trovare nuovamente il gol è stato ancora il Corinaldo, stavolta con Mancini.

Nella ripresa la Mernap ha mostrato più mordente, e al 4’, con l’espulsione di Bronzini, punito per un fallo di reazione i rossoneri hanno trovato la via del gol approfittando della superiorità numerica, grazie a Magliocca. Gli ospiti però hanno immediatamente replicato con Bachiocchi che ha anticipato il gol di Lebbaraa, per il momentaneo 6-2. Sembrava l’inizio di una rimonta che però non si è concretizzata: la Mernap non ha saputo sfruttare le disattenzioni difensive degli ospiti che a loro volta sono stati capaci di capitalizzare le occasioni costruite con Pettinari e altre due volte con Bachiocchi mettendo in ghiaccio il risultato e assicurandosi la miglior differenza reti possibile.

Un fattore che ora potrebbe essere decisivo. In virtù della larga vittoria infatti il Corinaldo ha migliorato in un solo colpo la propria differenza reti ed anche l’esito degli scontri diretti. La Mernap sabato pomeriggio però avrà un altro match point a Jesi in cui a questo punto è obbligatoria la vittoria. Al contempo i faentini dovranno sperare in almeno un risultato negativo di Chieti e di Corinaldo le quali avranno a loro volta due gare in cui ottenere un risultato pieno.

Mernap Faenza – Corinaldo 2-9

Mernap Faenza: Pagliai, Ferrara, Cedrini, Matteuzzi, Gatti, Garbin, Lebbaraa, Magliocca, Hassane, Zin Dine, Grelle, Nannini. All. Vespignani

Corinaldo: Perlini C., Mancini, Perlini A., Rotatori, Jacchetti, Pianelli, Micci, Bachiocchi, Campolucci, Vesprini, Bronzini, Pettinari. All. Tinti

Marcatori: 2’pt Bronzini (C), 5’pt Campolucci (C), 8’pt e 11’pt Pianelli (C), 19’pt Mancini (C), 4’st Magliocca (M), 4’st, 18’st e 19’st Bachiocchi (M), 8’st Lebbaraa (M), 11’st Pettinari (C).

Ammoniti: Pettinari, Pianelli, (C), Garbin, Cedrini, Hassane (M).

Espulsi: 4’st Bronzini per fallo di reazione.

Classifica: Mernap Faenza 36, Corinaldo 33, Chieti 31, Recanati e Teramo 29, Eta Beta e Jesi 28, Cus Ancona 25, Cus Macerata 22, Montegranaro 19, Real Dem 5