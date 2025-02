Esordio coi fiocchi in Coppa Italia per la Mernap Faenza. I rossoneri guidati da Matteo Vespignani hanno sconfitto 4-3 il Corinaldo ai tempi supplementari, approdando agli ottavi di finale della competizione. Tra le mura amiche del Palacattani i faentini si sono presentati alla sfida contro i marchigiani privi dei titolarissimi Garbin, ancora infortunato così come l’attaccante Alessandro Grelle, ma recuperando in extremis El Oirraq che aveva ottenuto il via libera dallo staff sanitario. Dopo appena 4’ di gioco è stato il Corinaldo a passare in vantaggio con Mancini. Il grande equilibrio della gara tuttavia si è riscontrato tre minuti dopo quando è stato Magliocca a riequilibrare il match. Nel prosieguo della prima frazione poi le squadre hanno accelerato il ritmo senza tuttavia trovare la via del gol. Nella ripresa i marchigiani sono nuovamente passati in vantaggio al 4’ con Bronzini, ma pochi secondi dopo è stato Zin Dine ad impattare nuovamente per la Mernap. Il tentativo di fuga del Corinaldo si è verificato nuovamente all’11esimo minuto della ripresa quando Paolucci è riuscito a realizzare fissando il risultato sul temporaneo 2-3. I manfredi però non si sono persi d’animo e al 14’ grazie a un guizzo di El Oirraq la formazione rossonera ha pareggiato per la terza volta. Con il risultato in parità al termine del tempo regolamentare si è resa quindi necessaria la disputa dei tempi supplementari per decretare il passaggio del turno. Nonostante l’extra-time però, e le occasioni che entrambe le squadre hanno costruito, il risultato non è cambiato. Ma a pochi secondi dalla fine, quando ormai sembrava certo il ricorso ai calci di rigore, è stato il capitano Michael Cedrini a trovare la via del gol, eliminando così il Corinaldo e regalando ai faentini l’accesso agli ottavi di finale della competizione. Sabato pomeriggio la Mernap tornerà in campo alle 15 al Palacattani di Faenza per la sfida di campionato contro l’Alumia Montegranaro.