È stata breve ma intensa l’apparizione della Mernap alle Final Eight di Coppa Italia. I faentini sono stati eliminati ai quarti di finale dal Villorba, vittorioso 6-2 al Palabadiali di Falconara venerdì mattina. Un risultato piuttosto severo per la Mernap che in campo ha tenuto il pallino del gioco per lunghi tratti tenendo testa alla forte formazione veneta.

I faentini sono stati addirittura i primi a sbloccare la partita, dopo 52 secondi, con Garbin abile a replicare in rete sulla ribattuta di Venier. Inoltre i romagnoli hanno anche sfiorato il raddoppio con Matteuzzi, sfortunato nella conclusione che si è interrotta sulla traversa. Il Villorba però ha reagito e al 4’ ha trovato il gol del pareggio con Tenderini. Al 5’ poi la Mernap ha sfiorato di nuovo il vantaggio con Magliocca, ma a segnare è stato il Villorba con Pretto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I romagnoli però non hanno mollato e al 8’ un’altra conclusione, stavolta di Hassane, lambisce la traversa. È quello il momento in cui i veneti approfittano delle incursioni di Stefanon e di Raxhepaj che nel giro di due minuti portano il parziale sul 4-1 sul quale le squadre vanno a riposo. Nella ripresa è ancora il Villorba a segnare il 5-1 con Madu su azione da laterale. La Mernap reagisce con Matteuzzi, che prima impegna Venier, e poi al 9’ trova il 5-2 segnando da posizione defilata. Ci provano nell’ordine anche Grelle, Hassane e Lebbaraa quest’ultimo in versione portiere di movimento, ma al momento 17’ è nuovamente Tenderini a porta vuota a chiudere le ostilità fissando il risultato sul 6-2 finale.

FUTSAL VILLORBA-MERNAP FAENZA 6-2 (pt 4-1)

FUTSAL VILLORBA: Venier, Hasaj, Tenderini, Rexhepaj, Madu, Pretto, Belfassi, Genovese, Laino, Stefanon, Bardini, Zago. All. Da Silva

MERNAP FAENZA: Delvecchio, Gatti, Garbin, Grelle, Matteuzzi, Ferrara, Bosio, Lebbaraa, Hassane, Magliocca, Zin Dine, Pagliai. All. Vespignani

ARBITRI: Ortu (Cagliari), De Luca (Paola); CRONO: Alessio Billone (Nichelino)

MARCATORI: 1’pt Garbin (M), 3’pt e 17’st Tenderini (V), 5’pt Pretto (V), 9’pt Stefanon (V), 11’pt Rexhepaj (V), 1’ Madu (V), 9’st Matteuzzi (M).

Ammoniti: Magliocca (M), Tenderini (V).