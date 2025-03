Manca pochissimo al debutto della Mernap Faenza alle Final Eight di Coppa Italia in programma questo weekend nelle Marche. La partecipazione alla più grande kermesse del futsal italiano che si terrà tra Jesi, Falconara e Porto S.Giorgio e che include al proprio interno le finalissime di Coppa Italia di serie A, A2 e B costituisce il punto più alto mai raggiunto dalla formazione faentina. La squadra manfreda guidata dal tecnico Matteo Vespignani giocherà la gara inaugurale della competizione riservata alle compagini di serie B nazionale, ovvero il primo quarto di finale, calendarizzato alle 11 di mattina di venerdì al Palabadiali di Falconara Marittima (diretta sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5).

Avversaria dei romagnoli sarà il Villorba, formazione proveniente dall’omonimo comune in provincia di Treviso.

Per la Mernap sarà una settimana cruciale: «La storica partecipazione della Mernap alle Final Eight ci inorgoglisce – ha detto il tecnico della Mernap Faenza Matteo Vespignani -. Possiamo infatti confrontarci con realtà molto importanti e con squadre molto forti in una competizione di prestigio. Dopo la Coppa Italia inoltre, martedì, recupereremo la gara di campionato contro il Corinaldo che per noi significa una stagione. E’ da settembre che lavoriamo per vivere queste settimane. Ho quindi detto ai ragazzi di goderci il momento, cercando di mantenere la lucidità e la concentrazione. Dovremo affrontare queste partite in maniera serena e provare ad ottenere quanto più possibile si potrà».

Per la sfida contro Villorba il tecnico non avrà a disposizione sicuramente capitan Cedrini e il laterale El Oirraq i quali stanno affrontando i postumi dei rispettivi infortuni. In dubbio anche la presenza di Magliocca. «Non siamo al completo ma chi giocherà è motivato e intenzionato ad onorare questa competizione nel modo migliore – ha specificato Vespignani -. Villorba è una squadra che non ha bisogno di presentazione, perché è una realtà a livello nazionale ormai da anni. Hanno un roster decisamente di livello e stanno vincendo il loro campionato quindi sappiamo che ci aspetta una partita durissima contro di loro. Noi dal canto nostro però andremo nelle Marche cercando di vendere cara la pelle, di fare la nostra partita e di mettere i nostri avversari in difficoltà. Sappiamo che sono partite da dentro o fuori quindi dovremo essere attenti agli episodi e ai dettagli. Non faremo calcoli, noi giochiamo tutte le partite per vincere poi sarà il campo a decidere».

Il percorso in Coppa Italia

Per approdare in Final Eight entrambe le formazioni si sono classificate tra le prime quattro squadre nei rispettivi gironi al termine del turno di andata. Quindi, nella fase a eliminazione diretta la Mernap ha sconfitto il Corinaldo 4-3 ai tempi supplementari e poi 8-2 l’Eta Beta Fano. Il Villorba invece ha eliminato il Verona (8-4) e il Futsal Giorgione (7-6).

L’andamento in campionato

La Mernap Faenza è attualmente al comando del girone D di serie B con 5 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice ed una gara da recuperare. Nelle 18 gare disputate i faentini hanno vinto 12 partite ed attualmente vantano il miglior attacco del girone con 93 gol realizzati, mentre sono 73 i gol subiti dalla formazione manfreda. Tra i migliori marcatori rossoneri figurano il pivot Alessandro Grelle (25), l’universale Nicolò Garbin (14) e il laterale offensivo Abdelhak Hassane (12). La Mernap sta attualmente concorrendo per la promozione in serie A2 da neopromossa in quanto lo scorso anno vinse il campionato di serie C1 regionale.

Il Villorba invece comanda la classifica del girone A con 2 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Dei 18 incontri disputati in campionato 14 sono state le vittorie ottenute dalla formazione veneta che consta del miglior attacco del proprio girone con 106 marcature realizzate, a fronte dei 54 gol subiti. Tra i migliori marcatori nelle fila gialloblu figurano il pivot Alvise Tenderini (29), l’altro pivot Giacomo Stefanon (18) ed il laterale offensivo Besnik Raxhepaj (16). Il Villorba lo scorso anno giocava in serie A2 ed è retrocessa in serie B alla fine della scorsa stagione.

I precedenti

Non esistono precedenti tra le due formazioni che si incontrano per la prima volta in assoluto. Esistono però dei precedenti risalenti alle stagioni 2015/2016 e 2016/2017 in cui il Villorba incontrò un’altra squadra di Faenza che all’epoca disputava il campionato di serie B. Delle quattro gare che videro i veneti ed i romagnoli incontrarsi ben 3 furono vinte da Faenza e in tutte le gare furono realizzati più di 6 gol.

Serie B – Stagione 2015/2016: Villorba 1-6 Faenza

Serie B – Stagione 2015/2016: Faenza 6-4 Villorba

Serie B – Stagione 2016/2017: Faenza 1-6 Villorba

Serie B – Stagione 2016/2017: Villorba 8-9 Faenza

Complessivamente in quei quattro incontri andarono in gol per il Faenza quattro volte Garbin e 3 volte Grelle, mentre per i veneti cinque gol furono realizzati complessivamente a Raxhepaj.

La formazione della Mernap Faenza che prenderà parte alle Final Eight di Coppa Italia:

Patrick Pagliai (P), Luca Delvecchio (P), Michele Nannini (P), Giacomo Bosio, Michael Cedrini, Fabio D’Elia, Valerio Di Maio, Akram El Oirraq, Giacomo Ferrara, Nicolò Garbin, Luca Gatti, Alessandro Grelle, Abdelhak Hassane, Younes Kasimi, Achraf Lebbaraa, Davide Magliocca, Luca Matteuzzi, Alex Pellini, Abdessamad Zin Dine.

Allenatore: Matteo Vespignani

Le gare in programma:

Venerdì 21 Marzo – Palabadiali Falconara

Quarto di Finale 1: Mernap Faenza -Villorba (ore 11)

Quarto di Finale 2: Cures – Diaz (ore 14)

Quarto di Finale 3: Ischia – Varese (ore 17)

Quarto di Finale 4: X Martiri Ferrara – Marsala (ore 20).

Sabato 22 Marzo – Palabadiali Falconara

Semifinale 1: Vincente Mernap-Villorba VS Vincente Cures-Diaz (ore 11)

Semifinale 2: Vincente Ischia-Varese VS Vincente X Martiri-Marsala (ore 14)

Domenica 23 Marzo – Palatriccoli Jesi

Finale Coppa Italia (ore 11)