“Siamo lieti di annunciare la fusione tra due aziende leader nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione: E-Team SRL, con sede a Faenza, e Datacom SNC, con sede a Russi.

E-Team SRL fondata a Faenza, è specializzata nella progettazione e realizzazione di reti per la trasmissione dati, sistemi di sicurezza e videosorveglianza. La società offre consulenze e servizi nei settori della telecomunicazione, connettività e sicurezza. La sede principale si trova in Via Antonio Gentili 22, Faenza.

Datacom SNC con sede a Russi, è nota per la fornitura di servizi IT e soluzioni di comunicazione avanzate. La società si occupa di installazioni di rete, supporto tecnico e consulenze IT, offrendo soluzioni personalizzate per le aziende del territorio.

Il nuovo gruppo che manterrà il nome E-Team srl….. mira ad: