Venerdì 4 aprile alle 20.30 all’auditorium «Arcangelo Corelli» di Fusignano ci sarà la presentazione alla cittadinanza del Piano di protezione civile della Bassa Romagna.

Che cos’è un’allerta meteo, cosa fa il gruppo comunale di protezione civile, dove si trovano le informazioni corrette per essere sempre aggiornati sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso della serata. Ci sarà inoltre spazio per domande e dubbi da parte del pubblico.

Dopo i saluti di apertura dell’assessora comunale alla Protezione civile Valentina Modena, interverranno David Minguzzi, Mariangela Baroni, Alberto Fiore, referenti rispettivamente per la Protezione civile, la Comunicazione e il servizio Sit dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Le conslusioni saranno affidate al sindaco Nicola Pondi.

Tra gli argomenti, un inquadramento del Piano di protezione civile come strumento di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi; si parlerà inoltre dell’organizzazione della macchina dei soccorsi per il superamento delle emergenze (Coc, Ccs, eccetera), della comunicazione in emergenza e tutto quello che viene messo in campo in caso di allerta (chiamate con Alert System, canale Telegram, social, eccetera).

Sarà inoltre illustrato il WebSit, ovvero la mappatura interattiva del territorio e la sua utilità in caso di emergenza come strumento per gestire e incrociare un grande numero di informazioni territoriali e anagrafiche.

Si parlerà nello specifico anche di Fusignano: saranno illustrate le aree di ammassamento e indicate le aree interessate dalle evacuazioni in caso di emergenza idraulica; a tale proposito saranno organizzati prossimamente ulteriori incontri.