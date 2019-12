Mercoledì 18 dicembre a Fusignano si ricorda Nicoletta Missiroli con il concerto del coro gospel Voices of Joy, in programma alle 20.45 al Teatro Moderno (corso Emaldi 32).

Il coro “Voices of Joy” nasce nel gennaio del 2000 a Faenza per iniziativa della direttrice Daniela Peroni e di ragazze e ragazzi delle parrocchie faentine che volevano condividere e realizzare il loro desiderio di cantare. In questi anni il coro si è esibito nelle pievi, nelle chiese e nelle piazze di tutto il territorio romagnolo. Il coro conta all’incirca 50 membri ed è sempre stato diretto da Daniela Peroni, che è anche presidente dell’Associazione.

Nicoletta Missiroli era nata il 18 dicembre del 1963 e abitava a Fusignano; laureata in sociologia a indirizzo politico, era entrata in Polizia nel 1988, anno nel quale aveva frequentato il corso. Poi era passata alla Stradale di Bologna e da qui alla sezione di Imola dove era rimasta fino al 1993; quindi era andata alla questura di Venezia dopo avere vinto il concorso per diventare ispettrice. Da lì nel 2003 era passata alla Digos di Bologna. Nel 2007 era arrivata alla questura di Ravenna all’Upg-Volanti, diventando dall’anno successivo vicedirigente sia dell’Upg che dell’ufficio di polizia di Frontiera Marittima, carica che ricopriva tutt’ora. È deceduta in un incidente d’auto durante un’operazione di servizio insieme al collega Pietro Pezzi nella notte tra il 16 e il 17 settembre 2017.

L’ingresso è a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Telefono Azzurro e alla scuola materna parrocchiale di Fusignano. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Fusignano.