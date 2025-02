L’ambiente interno degli edifici va affrontato come un ecosistema vitale per la salute e il benessere. A maggior ragione se si tratta di ambienti di lavoro, che raggruppano più persone per diverse ore al giorno.

E’ un tema decisamente importante, ma ancora poco affrontato: solo negli ultimi anni sta finalmente crescendo un dibattito – prima di tutto a carattere medico-scientifico – sull’importanza di questo “ecosistema”.

Uno degli aspetti fondamentali per rendere salubre l’ambiente lavorativo è una corretta gestione dell’areazione interna. E’ intuitivo il fatto che un’aria viziata renda meno salutare un ambiente, mentre un corretto e continuo ricambio può favorire non poco l’attività quotidiana di chi opera all’interno di uno spazio chiuso.

Di questo aspetto, OCM Clima si occupa ormai da decenni. L’azienda di Fusignano – fondata da Filippo Zalambani nell’ormai lontano 1962 come officina meccanica – ha spostato da molti anni il suo core business sul settore della qualità dell’aria, realizzando impianti all’avanguardia per decine di clienti pubblici e privati. E Simonetta Zalambani, figlia di Filippo, che da alcuni anni ha preso il timone dell’azienda, non solo porta avanti con quotidiana convinzione questa attività, ma l’ha studiata in maniera profonda e articolata, cercando di fornire indicazioni utili soprattutto ad altri imprenditori alle prese con spazi ampi e necessità di aerarli al meglio.

Al tema dell’aeraulica – ovvero la disciplina che studia le leggi del moto dell’aria e i metodi per canalizzarla, filtrarla e diffonderla negli ambienti chiusi – è così dedicato il libro che Simonetta ha dato alle stampe nelle scorse settimane.

Si chiama “Air Habitat – Quando l’aria diventa protagonista alleata del tuo business”. Attraverso il racconto della propria esperienza personale, il contributo tecnico e scientifico di vari interlocutori e la testimonianza diretta di diverse aziende che hanno sperimentato gli impianti realizzati da OCM Clima, si sviluppa un ragionamento approfondito e convincente sulla necessità di “considerare” l’aeraulica come “alleata” nell’allestire qualunque luogo di lavoro indoor.

Il concetto di Air Habitat nel contesto dei sistemi aeraulici si concentra infatti sul miglioramento della qualità dell’aria negli spazi di lavoro, riducendo al minimo gli inquinanti e garantendo la conformità agli standard di sostenibilità. I sistemi aeraulici, che gestiscono il movimento e la filtrazione dell’aria, svolgono un ruolo cruciale nel mantenere un ambiente di lavoro sano e ridurre le emissioni nell’atmosfera.