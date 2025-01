L’associazione Federcaccia di Fusignano ha donato alla biblioteca comunale «Carlo Piancastelli» una significativa collezione di libri per bambini e ragazzi.

La donazione comprende albi illustrati, fumetti, romanzi e libri di divulgazione, tutti di recente pubblicazione. I volumi andranno ad arricchire le collezioni della sala bambini e della sala ragazzi della biblioteca.

La consegna è avvenuta venerdì 24 gennaio alla presenza del presidente di Federcaccia Ravenna, Gianni Linguerri, e della vicesindaca con delega a Cultura e Istruzione Lorenza Pirazzoli, che ha ringraziato l’associazione a nome di tutta la cittadinanza.

«Questo gesto è stato possibile grazie alla generosità di tutti i nostri soci e simpatizzanti – ha sottolineato Gianni Linguerri -. Siamo lieti di poter fare qualcosa per la nostra comunità e in particolare per i più giovani».