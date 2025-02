Il programma musicale della serata, come suggerisce il titolo, ruota attorno alla figura di Arcangelo Corelli, protagonista della cultura barocca e punto di riferimento per generazioni di musicisti italiani e stranieri tra cui Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach e Georg Philipp Telemann. Figura emblematica dalla biografia riservata, amico e protetto da cardinali e regine, diede alla luce poche composizioni, per lo standard del suo tempo, ma ognuna di grande spessore e bellezza. Un esempio è la sonata in programma op.2 n.1 che Corelli dedicò al cardinale Pamphjli, suo coetaneo e grande amante delle arti a cui prestava servizio. Altro brano in programma è la conosciutissima Follia per violino e basso continuo. L’importanza di Corelli a livello internazionale è testimoniata dalle numerose opere che tanti compositori gli hanno voluto dedicare, tra cui Telemann, come le Sonate in stile di Corelli. Il programma prevede anche la musica Antonio Vivaldi di cui verrà eseguita la bellissima sonata n.7 in mi minore per violoncello e basso continuo; Vivaldi fu contemporaneo di Corelli ed ebbe nella prima parte della sua vita una fama internazionale che purtroppo si esaurì nell’ultimo periodo in cui soggiornò a Vienna, finendo i suoi giorni in estrema povertà e dimenticato per secoli. A conclusione del programma un capolavoro del maestro tedesco del periodo barocco Johann Sebastian Bach che sicuramente conobbe le composizioni del compositore fusignanese e di cui verrà eseguita laTrio sonata in sol maggiore BWV 1039.

In apertura della serata saranno proiettate testimonianze video su Corelli a cura di: Michele Dall’Ongaro (presidente dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma), Stefano Montanari (concertista violinista e direttore d’orchestra), Enrico Gatti (concertista violinista e cittadino onorario di Fusignano), Paolo Fabbri (musicologo e scrittore, docente all’Università di Ferrara), Piero Mioli (consigliere d’arte dell’Accademia Filarmonica di Bologna, musicologo e scrittore), Fabrizio Della Seta (musicologo all’Università di Pavia, membro dell’Accademia nazionale dell’Arcadia).

Arcomelo Ensemble nasce a Fusignano in occasione delle celebrazioni per la nascita di Arcangelo Corelli. I componenti sono Roberto Noferini (violino), Matteo Salerno (flauto), Chiara Cattani (clavicembalo), Anselmo Pelliconi (violoncello): sono tutti docenti di conservatorio specializzati nell’esecuzione della musica antica. Il repertorio dell’ensemble copre tutto il periodo barocco con una particolare attenzione alle trio sonate di Corelli, Vivaldi, Haendel e Telemann.