Controlli intensificati e un arresto a Fusignano durante la Festa dell’Immacolata. Domenica scorsa i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo hanno arrestato un 42enne straniero con l’accusa di falsa attestazione sulla propria identità a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato fermato mentre procedeva con andatura incerta alla guida della propria auto. Durante il controllo ha tentato di disfarsi del residuo di una sigaretta artigianale che emanava un forte odore di hashish. I militari lo hanno quindi sottoposto al Drug Test, risultato positivo ai cannabinoidi. Come previsto dalla normativa, il conducente è stato invitato a sottoporsi allo screening tossicologico in struttura sanitaria, ma ha rifiutato l’accertamento.

La successiva perquisizione personale e del veicolo ha permesso di trovare nella tasca del giubbotto una dose di hashish. Trasportato in caserma per l’identificazione, è emerso che il 42enne aveva fornito false generalità al momento del controllo. L’identità reale ha rivelato diversi precedenti penali e, soprattutto, una patente di guida già sospesa per una precedente denuncia per guida in stato di ebbrezza.

L’uomo è stato quindi arrestato per aver fornito false generalità, denunciato per il rifiuto di sottoporsi agli esami sanitari e multato per guida con patente sospesa, con fermo amministrativo del veicolo.

Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.