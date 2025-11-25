Venerdì 28 novembre alle 20.30 il centro civico di Rossetta di Fusignano ospiterà la «Giornata del fiume Senio. Promossa dal Comune di Fusignano in collaborazione con l’associazione Amici del Senio, l’iniziativa vuole essere un momento per fare il punto sugli interventi di messa in sicurezza del fiume e del territorio.

L’incontro nasce per ricordare l’anniversario della rotta di Fusignano del 26 novembre 1949, una ferita ancora viva nella memoria della comunità, per riflettere sui progressi compiuti e sulle sfide ancora aperte nella gestione della sicurezza idraulica. La serata vedrà la partecipazione di figure istituzionali e tecniche che porteranno il loro contributo di esperienza e competenza.

Interverranno il sindaco di Fusignano Nicola Pondi; il presidente dell’associazione Amici del Senio Domenico Sportelli; Alberto Cervellati e Piero Tabellini, ingegneri dell’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la protezione civile di Ravenna; la sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini.