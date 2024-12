Venerdi 6 dicembre nella casa di riposo «San Rocco» di Fusignano, Francesco Randi ha festeggiato il suo centounesimo compleanno.

Circondato dall’affetto dei suoi cari, ha inoltre ricevuto la visita dei sindaci di Fusignano e Alfonsine, Nicola Pondi e Riccardo Graziani, che hanno portato gli auguri di entrambe le comunità.

Francesco detto «Cecco ad Stafa» è originario di Masiera, dove è nato il primo 1 dicembre 1923, in casa con la balia. Figlio di contadini, il lavoro nei campi è stato la sua vita, insieme alla passione per il ballo, che ha condiviso con la sorella. Dal matrimonio con Anita, conosciuta fin da ragazzo, sono nati tre figli: Terenzio, Ivonne e Maurizio, dai quali ha avuto tre nipoti. Ha vissuto per anni ad Alfonsine con la sua famiglia e dall’estate 2024 è stato accolto presso la «San Rocco»; gode ancora di discreta salute, condividendo con un sorriso, a ogni occasione di conversazione, racconti del suo secolo di vita.