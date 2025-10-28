Si sono presentati come un maresciallo dei Carabinieri e un’avvocatessa, riuscendo a raggirare un’anziana di 86 anni di Fusignano e a portarle via denaro e gioielli per un valore di circa 4.000 euro. Grazie a un’accurata indagine, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo hanno identificato e denunciato due persone di origine campana, responsabili della truffa avvenuta lo scorso agosto.

Tutto è iniziato con una telefonata: un uomo, spacciandosi per un maresciallo dei Carabinieri, ha raccontato alla donna che il nipote era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e che, per “sistemare la sua posizione giudiziaria”, era necessario versare una somma di 12.000 euro. La conversazione è stata resa ancora più credibile dal coinvolgimento di un complice che, fingendosi il nipote, ha chiesto aiuto piangendo, spingendo l’anziana in uno stato di forte agitazione.

Poco dopo, alla porta dell’abitazione si è presentata una donna, presentatasi come avvocato incaricato di ritirare la somma. La vittima, convinta di aiutare il nipote, le ha consegnato contanti e gioielli per un valore complessivo di circa 4.000 euro.

Ricevuta la denuncia, i militari dell’Aliquota Operativa hanno avviato un’indagine minuziosa, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina e incrociando i dati con le banche dati delle Forze dell’Ordine. Con la collaborazione dei Carabinieri di Napoli, sono riusciti a risalire all’autovettura utilizzata dai truffatori e a identificarli.

Episodi come questo, purtroppo, sono sempre più frequenti: falsi carabinieri e finti funzionari approfittano della buona fede e della vulnerabilità delle persone anziane. L’Arma dei Carabinieri rinnova quindi l’invito alla massima prudenza e a segnalare subito qualsiasi telefonata sospetta, contattando il numero di emergenza 112.

Per contrastare queste truffe, i Carabinieri continuano a promuovere incontri informativi sul territorio — presso parrocchie, centri sociali e altri luoghi di ritrovo — per spiegare come riconoscere i raggiri e difendersi.