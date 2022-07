Il 5, 15, 29 luglio ed il 29 agosto si terrà al parco Piancastelli di Fusignano la rassegna “Certe Notti”, organizzata da Ensemble Mariani in collaborazione con il Comune di Fusignano.

Si tratta di quattro serate di musica dove giovani musicisti avranno l’opportunità di esibirsi e di confrontarsi tra loro, condividendo il palco con musicisti professionisti che suoneranno dopo la loro esibizione.

Martedì 5 luglio gli allievi della scuola di musica “Arcangelo Corelli”, apriranno la rassegna con la loro esibizione alle 20.30, per poi lasciare il posto alle 21.15 alla Tiger Dixie Band, che proporrà un viaggio musicale attraverso i tempi e i luoghi del Jazz tradizionale.

Il secondo appuntamento è per venerdì 15 luglio: alle 20.30 saliranno sul palco gli allievi delle scuole di musica; alle 21.15 seguirà il concerto dei The White Flies, con il meglio della musica New Wave ed Electro anni ‘80.

Il terzo appuntamento sarà venerdì 29 luglio: dopo gli allievi delle scuole di musica salirà sul palco Enrico Farnedi, poli-strumentista e cantante cesenate, con uno spettacolo dedicato a Lucio Dalla.

La rassegna terminerà lunedì 29 agosto, con le medesime modalità: questa volta gli allievi lasceranno il posto a Cristina di Pietro Quarte, in un concerto dedicato a Lucio Battisti.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.